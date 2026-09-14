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Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве определять свою судьбу

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве определять свою судьбу

Первые министры автономий Соединенного Королевства обнародовали в Кардиффе совместный меморандум. "Нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций и экономических возможностей, более сильного голоса в определении своего будущего", – говорится в тексте меморандума.

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