Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия заявили о праве определять свою судьбу

Первые министры автономий Соединенного Королевства обнародовали в Кардиффе совместный меморандум. "Нации и сообщества, которые мы представляем, заслуживают больших амбиций и экономических возможностей, более сильного голоса в определении своего будущего", – говорится в тексте меморандума.