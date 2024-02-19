В США оценили огневую мощь российского «Терминатора»

NI: российская БМПТ «Терминатор» обладает огромной огневой мощью Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», которые применяют в зоне специальной военной операции, обладают внушительной боевой мощью.
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