В СКР займутся проблемой отсутствия воды в элитном поселке под Челябинском

В электронной приемной главы СКР Александра Бастрыкина отреагировали на жалобу семьи Жеребиных из элитного коттеджного поселка «Европейский» в Сосновском районе (Челябинская область), поданную из-за конфликта с управляющей компанией (УК).
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