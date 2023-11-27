Банду угонщиков задержали за похищение и убийство женщины в Новороссийске

Global Look Press/Nikolay Gyngazov В Новороссийске по подозрению в похищении и убийстве женщины задержали банду угонщиков автомобилей, которые связывали и похищали людей, сообщил источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.
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