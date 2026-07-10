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За рулем

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Ремонт по ОСАГО подорожает: что изменится для водителей с 11 июля

Ремонт по ОСАГО подорожает: что изменится для водителей с 11 июля

С 11 июля 2026 года в России начинают действовать новые правила расчета стоимости ремонта по ОСАГО.Их утвердил Центробанк, а страховое сообщество (РСА) будет использовать обновленные подходы при составлении своих ценовых справочников.

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