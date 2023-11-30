Сборная Китая не сыграет на Кубке Первого канала, ее заменит команда «Звезды и ВХЛ»

Китайские хоккеисты не приедут на Кубок Первого канала из-за проблем с перелётом. На их место в турнире в Санкт-Петербурге войдёт сборная «Звёзды и ВХЛ», в которой сыграют лучшие молодые игроки из Континентальной и Высшей хоккейной лиг.