Медвежий угол

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В Госдуме решили защитить россиян от продуктов питания из насекомых

В Госдуме решили защитить россиян от продуктов питания из насекомых

РОСГОД – Россия. Годы. Дни. У кого-то это вызовет определённые эмоции, но оказывается, у нас в России развиваются производства насекомых для употребления в пищу населением.

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