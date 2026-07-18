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Пятый канал

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«Всех зацепило»: пострадавший об атаке ВСУ на склад в Котовске

«Всех зацепило»: пострадавший об атаке ВСУ на склад в Котовске

Один из пострадавших в результате атаки беспилотников ВСУ на логистический центр в Котовске Тамбовской области заявил, что сначала звуки взрывов были слышны на расстоянии и только потом обстрелы затронули территорию объекта.

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