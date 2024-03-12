Сколько стоит гражданство России

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Lutfia Arifulova

За последние 20 лет приходилось общаться (пересекаться по разным обстоятельствам) с несколькими мигрантами (гастарбайтерами) из Украины, Таджикистана, Узбекистана... Некоторые были с семьями. Никто из них пока так и не получил гражданства, а деньги в разные инстанции были "занесены" немалые. Работают все, мучаются, но продолжают здесь жить не от хорошей жизни, а потому что у себя на родине "полный писец". Нельзя всех под одну гребёнку причёсывать. Одна молодая женщина с Украины (Кривой Рог) только через 18 лет мытарств получила паспорт РФ. Но она по закону - бомж, потому что у неё нет прописки. Находятся добрые люди, которые ей периодически делают временную регистрацию. Я бы не хотела себе такой судьбы!!!