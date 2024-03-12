Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Сколько стоит гражданство России

Сколько стоит гражданство России

Виктор Анисимов  Недорого, всего лишь 50 - 70 тысяч рублей, и любой мигрант не знающий русского языка, не имеющий никакого образования и профессии, становится гражданином России, со всеми правами гражданина, но даже не представляющим что кроме прав вместе с заветной книжечкой с двуглавым орлом, мигрант приобретает и обязанности.

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Комментарии
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Юрий Селиванов
Добавлю, - ... и поручительством от коренного жителя России. Чтобы было с кого спросить.
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18 час.
LA
Lutfia Arifulova
За последние 20 лет приходилось общаться (пересекаться по разным обстоятельствам) с несколькими мигрантами (гастарбайтерами) из Украины, Таджикистана, Узбекистана... Некоторые были с семьями. Никто из них пока так и не получил гражданства, а деньги в разные инстанции были &quot;занесены&quot; немалые. Работают все, мучаются, но продолжают здесь жить не от хорошей жизни, а потому что у себя на родине &quot;полный писец&quot;. Нельзя всех под одну гребёнку причёсывать. Одна молодая женщина с Украины (Кривой Рог) только через 18 лет мытарств получила паспорт РФ. Но она по закону - бомж, потому что у неё нет прописки. Находятся добрые люди, которые ей периодически делают временную регистрацию. Я бы не хотела себе такой судьбы!!!
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16 час.
Александр Рожков
https://youtu.be/bUkKWt-dzYE
Звук курицы, кудахтанье курицы
YouTube
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15 час.

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