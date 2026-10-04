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ИА Регнум

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Песков отметил, что России приходится отвечать на эскалацию Украины

Россия отвечает на эскалацию Украины, и это пока единственный способ достижения интересов страны. Об этом 4 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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