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В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом

В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом

Иранские власти собрались смягчить отношения с западными странами. Накануне официальный представитель МИДа Насер Канаани предложил возобновить переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.

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