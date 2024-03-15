В интересах урана: Тегеран задумался над возобновлением переговоров с Западом

Иранские власти собрались смягчить отношения с западными странами. Накануне официальный представитель МИДа Насер Канаани предложил возобновить переговоры о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке.
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