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Группа российских спецназовцев совершила 30-ти километровый марш в ходе второго этапа международного конкурса «Полярная звезда»

Группа российских спецназовцев совершила 30-ти километровый марш в ходе второго этапа международного конкурса «Полярная звезда»

За выполнением упражнений наблюдали компетентные судьи, отслеживая весь маршрут с помощью координатов с браслетов участников, выводя маршрут и позиции на главный экран.

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