В Дятьковском районе тёлка устроила мощное ДТП

Авария произошла сегодня вечером, 27 августа, в поселке Бытошь Дятьковского района.Сегодня вечером, 27 августа, в поселке Бытошь Дятьковского района корова, выскочившая на дорогу, угодила под колеса легковушки.
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