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Ньюсом уже готов бороться против «незаконных действий» Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, заявил о своем намерении противостоять неправомерным действиям Дональда Трампа, который 5 ноября объявил о своей победе на выборах президента.

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