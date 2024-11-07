Ньюсом уже готов бороться против «незаконных действий» Трампа

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, представляющий Демократическую партию, заявил о своем намерении противостоять неправомерным действиям Дональда Трампа, который 5 ноября объявил о своей победе на выборах президента.
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