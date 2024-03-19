Отказ от работы с Россией негативным образом повлияет на мировую науку

Решение о приостановки работы Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) с российскими учеными негативно повлияет не только на научные исследования как самого учреждения, так и научные институты в РФ.
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