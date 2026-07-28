Новый тренд в соцсетях – ролики, где приезжие провоцируют силовиков, снимают всё на телефон и уходят с чувством победителей.
В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся
Комментарии
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Георгийюра Гончар
Скорбное наследство "ельцинизма"!!
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1 м.
Валерий Кривошеев
Офигительная у нас полиция, раз над ней глумятся. Причём, как выясняется, только мигранты. Местные все ходят строем и отдают честь полиции. Дурдом "на выезде".
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Офигительное у нас государство, а не полиция. Полицейский - это представитель власти, государства. Кстати, насчет скинхедов, это пожалуй реально. Не может, или не хочет этот вопрос власть решать, решат пацаны без чьего-то согласия (хотя я крайне против). Беззаконие порождает беспредел. Уверен, в конечном итоге "новые россияне" своего добьются - выкинут их из России ВСЕХ!!! Уж пора бы...
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1 м.
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