Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся

В США такое немыслимо, а в России – норма? У приезжих появилось новое развлечение: Над полицией просто глумятся

Новый тренд в соцсетях – ролики, где приезжие провоцируют силовиков, снимают всё на телефон и уходят с чувством победителей.

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Комментарии
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Георгийюра Гончар
Скорбное наследство &quot;ельцинизма&quot;!!
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1 м.
Валерий Кривошеев
Офигительная у нас полиция, раз над ней глумятся. Причём, как выясняется, только мигранты. Местные все ходят строем и отдают честь полиции. Дурдом &quot;на выезде&quot;.
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1 м.
ВН
Владимир Никитин
Офигительное у нас государство, а не полиция. Полицейский - это представитель власти, государства. Кстати, насчет скинхедов, это пожалуй реально. Не может, или не хочет этот вопрос власть решать, решат пацаны без чьего-то согласия (хотя я крайне против). Беззаконие порождает беспредел. Уверен, в конечном итоге &quot;новые россияне&quot; своего добьются - выкинут их из России ВСЕХ!!! Уж пора бы...
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1 м.