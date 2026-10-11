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Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский не смог оспорить первый приговор

Экс-совладелец «Азбуки вкуса» Якубовский не смог оспорить первый приговор

Второй кассационный суд общей юрисдикции не удовлетворил жалобы на обвинительный приговор, вынесенный бывшему совладельцу сетей кофеен «Кофе Хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кириллу Якубовскому.

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