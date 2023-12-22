Bloomberg: Китай намерен попросить США снять санкции против СПГ из России

Китайские государственные нефтегазовые компании China National Petroleum Corp (CNPC) и Cnooc Ltd. готовятся попросить США снять санкции в отношении нового российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ).
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