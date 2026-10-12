Tehran Rejects Alleged US Partial Peace Concessions To Iranian Demands As 'Inadequate' Talks between Washington and Tehran have obviously long been stalemated, amid a return to ramped-up Iranian attacks on energy transit in the Strait of Hormuz, but messages have continued to be exchanged on an indirect diplomatic level, also as Washington seeks a way out of the crisis.
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