РФС оштрафовал «Спартак» за использование пиротехники фанатами на матче с «Оренбургом»

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 10 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники на ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Оренбургом».