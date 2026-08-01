Трамп представил Венесуэлу 51-м штатом США

Дональд Трамп снова взялся за старое — публично примерил на Венесуэлу статус территории США. В своей соцсети Truth Social он выложил картинку, где южноамериканская страна залита цветами американского флага.
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