Несмотря на российские удары, экспорт украинского зерна вырос

Некоторое время назад появилась информация о том, что после ряда российских ударов по судам с военными грузами в Одессе, часть морских перевозчиков объявила о приостановке или даже полном прекращении перевозок на Украину и вывоза грузов с ее территории.
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