"112" Журналисты РЕН ТВ разоблачили организаторов нелегальных экскурсий по столичным подземельям. Три года назад, после гибели семерых туристов в затопленном коллекторе, опасные прогулки по инженерным тоннелям запретили и заблокировали спуски.