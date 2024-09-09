🔥 На набережной Феодосии ночью горело кафе. К утру пожар ликвидировали Как сообщают в ГУ МЧС по РК, в 04:00 в Феодосии было сообщение о возгорании в кафе и прилегающих к нему торговых точках.
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🔥 На набережной Феодосии ночью горело кафе. К утру пожар ликвидировали Как сообщают в ГУ МЧС по РК, в 04:00 в Феодосии было сообщение о возгорании в кафе и прилегающих к нему торговых точках.