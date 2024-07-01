"Как решит семья". Родственники Байдена нашли "виновных" в его провале

Члены семьи Байдена, собравшись на этой неделе в Кэмп-Дэвиде, резко раскритиковали его главных советников из предвыборного штаба, обвинив их в неудачном выступлении президента на состоявшихся в четверг дебатах и призвав его уволить или понизить в должности людей из высшего политического руководства.