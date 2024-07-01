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"Как решит семья". Родственники Байдена нашли "виновных" в его провале

"Как решит семья". Родственники Байдена нашли "виновных" в его провале

Члены семьи Байдена, собравшись на этой неделе в Кэмп-Дэвиде, резко раскритиковали его главных советников из предвыборного штаба, обвинив их в неудачном выступлении президента на состоявшихся в четверг дебатах и призвав его уволить или понизить в должности людей из высшего политического руководства.

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Комментарии
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Александр Доливо
Удивительно, почему до сих пор не обвинили Россию в том, что обморок по кличке Байден превратился в овощ!
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18 час.

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