"Как решит семья". Родственники Байдена нашли "виновных" в его провале

Члены семьи Байдена, собравшись на этой неделе в Кэмп-Дэвиде, резко раскритиковали его главных советников из предвыборного штаба, обвинив их в неудачном выступлении президента на состоявшихся в четверг дебатах и призвав его уволить или понизить в должности людей из высшего политического руководства.
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