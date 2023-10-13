Американскую тюрьму перенесли в российский МИД

S

Sobering

Бутина всё ищет себе приключений на задницу? Она уже находила их как-то раз, что вынуждены были вытаскивать её из американской тюрьмы. Какая кипучая деятельность у Бутиной, лишь бы показать свою причастность ко всему и вся, но что интересно.... через глупость.