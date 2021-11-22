Горсовет Белгорода изменил документ об установке бюста Петра I

Белгородский горсовет опубликовал новую версию проекта решения о размещении бюста Петра I. Теперь на ближайшей сессии депутаты должны: признать Южный парк местом для памятника; установить, что расходы на изготовление и установку произведены за счёт средств городского бюджета; решить, что дальнейшее содержание и ремонт будут осуществлять за счёт средств городского бюджета; решить, что с 2022 года ежегодно при формировании городского бюджета следует предусматривать средства на содержание и ремонт бюста.