С 16 по 22 октября во всех медучреждениях страны проходит неделя профилактики остеопороза. Согласно официальным данным каждая третья женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет в России страдает болезнью костно-мышечной системы.
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