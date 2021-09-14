Захват Мадагаскара. Скромное, но значимое сражение Второй мировой

Мадагаскар — самый крупный остров в юго-западной части Индийского океана. В первой половине XX века огонь крупнейшего конфликта в истории добрался и до этого отдалённого уголка: здесь состоялось сражение между британскими и французскими войсками.
Мадагаскар — самый крупный остров в юго-западной части Индийского океана. В первой половине XX века огонь крупнейшего конфликта в истории добрался и до этого отдалённого уголка: здесь состоялось сражение между британскими и французскими войсками.
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