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Впал в кому и умер: в Сочи в драке убили юмориста КВН

Впал в кому и умер: в Сочи в драке убили юмориста КВН

Рано утром у гостиницы 18 января «Жемчужина» произошла драка. Подрались 31-летний экс-участник сочинской команды КВН «Южная столица», юморист и ведущий свадеб Амиран Геворкян и 32-летний Артур Расулов из Дагестана.

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