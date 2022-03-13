Пиоли о скудетто: «Все клубы из топ-5 участвуют в гонке»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о чемпионской гонке в Серии А. После 29 матчей «россонери» лидируют в турнире, опережая «Интер» на 5 очков и имея на 2 игры больше.

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