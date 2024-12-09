Логика истории и гримасы глобализации: что ушло, - то ушло и не вернётся

Владимир Прохватилов. Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелёгкие временаNvidia оставила основного конкурента далеко позадиПолупроводниковая отрасль США погружается в глубокий кризис, выход из которого не просматривается даже в среднесрочной перспективе.
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