Логика истории и гримасы глобализации: что ушло, - то ушло и не вернётся

Владимир Прохватилов. Кризис индустрии чипов в Америке: компания Intel переживает нелёгкие временаNvidia оставила основного конкурента далеко позадиПолупроводниковая отрасль США погружается в глубокий кризис, выход из которого не просматривается даже в среднесрочной перспективе.