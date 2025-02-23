В селе Красноселькуп ЯНАО сотрудники МЧС ликвидировали пожар в частном гараже

Вечером 23 февраля в селе Красноселькуп произошел пожар в частном гараже на улице Таежной. Выехавшие на место происшествия пожарные ликвидировали возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЯНАО.
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