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Новости Тамбова

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Надёжность, сервис и аналитика: в СХПК "Родина" оценили кормоуборочный комбайн RSM F 1500

Надёжность, сервис и аналитика: в СХПК "Родина" оценили кормоуборочный комбайн RSM F 1500

В Мордовском округе на полях СХКП "Родина" сейчас горячая пора. Хозяйство обрабатывает около 10 тысяч гектаров земли.

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