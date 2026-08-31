Надёжность, сервис и аналитика: в СХПК "Родина" оценили кормоуборочный комбайн RSM F 1500

В Мордовском округе на полях СХКП "Родина" сейчас горячая пора. Хозяйство обрабатывает около 10 тысяч гектаров земли.
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