Сценаристу "Афони" Александру Бородянскому исполнилось 80 лет

Сценарист, режиссер и профессор ВГИКа Александр Бородянский родился 3 февраля 1944 года. Он написал сценарии к культовым фильмам "Афоня", "Курьер", "Мы из джаза" и многим другим — их можно посмотреть в том числе на телеканале "Мосфильм.