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Военные новости ★ спецоперация

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«Приходится экономить ради Украины»: в Дании отменили масштабное авиашоу

«Приходится экономить ради Украины»: в Дании отменили масштабное авиашоу

В Дании отменили масштабное авиашоу Danish Air Show, которое должно было состояться 9 июня на базе «Ольборг», принадлежащей местным Военно-воздушным силам.

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