Не внедорожник и не кроссовер — Mitsubishi Pajero V сделали вполне узнаваемым, но очень странным

На пятом поколении природа отдыхает? Иван Рыбин Фото: Mitsubishi Компания Mitsubishi Motors официально представила Pajero пятого поколения.
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