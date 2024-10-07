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Генич о «Спартаке»: «Выиграли – и сразу «вернулись править», а в следующем матче опять никто не знает, куда бежать. «Краснодару» завтра-послезавтра они влетели бы 0:3 или крупнее»

«Я не знаю, каким в следующем туре будет «Краснодар». Но «Спартак», который играл с «Ростовом», этому «Краснодару», если бы играли завтра-послезавтра, влетел бы со счетом 0:3.

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