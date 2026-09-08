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Мировое обозрение

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Запуск «Восток Ойл»: есть ли будущее у арктической империи Сечина?

Запуск «Восток Ойл»: есть ли будущее у арктической империи Сечина?

Торжественный запуск «Восток Ойл» с участием президента стал эффектной демонстрацией того, что мегапроект жив, несмотря на все штормы.

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