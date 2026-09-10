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Егор Замула: «Я засиделся в «Филадельфии», многие вещи надоели, не получал удовольствие на арене. Поиграл 10 лет в Северной Америке, соскучился по России, родным людям»

Защитник ЦСКА Егор Замула поделился мыслями о прошлом сезоне, в котором он выступал за «Филадельфию» и « Коламбус ».

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