SHOT: Блогер Ивлеева накопила новый долг перед налоговой почти на 4 млн рублей

Ей снова могут арестовать имущество и не выпустить из России.Блогер Анастасия Ивлеева, известная по скандальной «голой» вечеринке, накопила еще один долг по налогам в размере 3,7 млн рублей, что может стать причиной очередного ареста имущества и запрета на выезд из России.