Полицейскими Пригородного района Северной Осетии пресечена незаконная реализация сильнодействующих веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания в ходе отработки оперативной информации задержали жителя Ростовской области 1992 г.
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