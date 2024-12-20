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Закон, порядок, государство

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Полицейскими Пригородного района Северной Осетии пресечена незаконная реализация сильнодействующих веществ

Полицейскими Пригородного района Северной Осетии пресечена незаконная реализация сильнодействующих веществ

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков совместно с сотрудниками отдела дознания ОМВД России по Пригородному району РСО-Алания в ходе отработки оперативной информации задержали жителя Ростовской области 1992 г.

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