Французский политик не сдержал эмоций после случая во Львове: "Вот на что Макрон выделил ещё 3 миллиарда!"

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо не сдержал эмоций после случая во Львове. "Вот на что Макрон выделил ещё 3 миллиарда! Вот на что фон дер Ляйен собирается выделить ещё 35 миллиардов!" - возмутился он.