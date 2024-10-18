☎️ Куда звонить, если батареи холодные Частая причина холодных батарей при запуске тепла — воздушные пробки во внутридомовых системах отопления.
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☎️ Куда звонить, если батареи холодные Частая причина холодных батарей при запуске тепла — воздушные пробки во внутридомовых системах отопления.