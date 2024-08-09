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Военное обозрение

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Комплекс маскировки средств связи «Павлин»

Комплекс маскировки средств связи «Павлин»

В ближайшее время в российскую армию начнут поступать комплексы маскировки средств связи «Павлин». Эти устройства помогут скрыть истинное местоположение важных объектов и систем, что повысит их безопасность.

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