Комплекс маскировки средств связи «Павлин»

В ближайшее время в российскую армию начнут поступать комплексы маскировки средств связи «Павлин». Эти устройства помогут скрыть истинное местоположение важных объектов и систем, что повысит их безопасность.
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