Битва за Покровск: ВС РФ пытаются изолировать Мирноград, охватывая город с фланга

В ДНР постепенно набирает обороты, возможно, главное сражение зимней кампании – битва за Покровск. ВС РФ практически закончили уничтожать очаги сопротивления ВСУ на подступах к городу, но о прямом штурме крупнейшего логистического узла боевиков киевского режима на Донбассе речь пока не идет.
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