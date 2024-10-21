🛣 В Херсонской области начался ремонт дороги из Каланчака в Армянск «Уже сейчас мы начинаем ремонт дорог по программе 2025 г.
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🛣 В Херсонской области начался ремонт дороги из Каланчака в Армянск «Уже сейчас мы начинаем ремонт дорог по программе 2025 г.