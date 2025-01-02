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Региональная Юридическая Служба

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Вот какие события происходили в годы Змеи

Вот какие события происходили в годы Змеи

Фото: moya-planeta.ru Вот какие значимые события произошли в годы Змеи, которые стоит помнить и о которых очень полезно знать: В 1917 году мир стал свидетелем двух революций в России — Февральской и Октябрьской.

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