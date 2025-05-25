Симоньян: сбежавшие из России просчитались и не смогут вернуться

Покинувшие Россию люди совершили ошибку в своих расчетах и столкнулись с трудностями. Об этом главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».