Первая фиджитал-свадьба состоялась на "Играх будущего" в Казани, пишет sb.by. Мероприятие состоялось в "Городе будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо", который на время форума стал основной площадкой проведения соревнований.
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