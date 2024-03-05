НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

tvr

9 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор сапожков
    Таких инспекторов единицы и их стараются хапуги выжить."Мне нравится пом...
  • Гарий Щерба
    ЩЕНЕВМЕРЛЕВСКАЯ  ДЕШЕВКА  МЕЧТАЛА  видать о  ДАЛЬНЕЙШЕЙ КАРЬЕРЕ   в  ГЕЙРОПЕ  и  КРУЖЕВНЫХ ТРУСЕЛЯХ при  ВЫИГРАШЕ  в ...Скандал на конкур...
  • Betahon
    Лучше вождя мирового пролетариата и не скажешь!Гнев фермеров не ...

Первая фиджитал-свадьба состоялась на "Играх будущего"

Первая фиджитал-свадьба состоялась на "Играх будущего"

Первая фиджитал-свадьба состоялась на "Играх будущего" в Казани, пишет sb.by.  Мероприятие состоялось в "Городе будущего" в международном выставочном центре "Казань экспо", который на время форума стал основной площадкой проведения соревнований.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх